Головне
Ротань - новий головний тренер збірної України
Сьогодні 13:13 2256
Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 17:54 400
ЗМІ назвали тренерський штаб Ротаня у збірній України
Сьогодні 17:40 680
Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 16:50 389
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Сьогодні 16:29 6025 2
Олександрія оформила перехід Кулакова
Сьогодні 16:26 207
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 12:00 29365
УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони
Сьогодні 10:24 449
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні
Сьогодні 09:10 355
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Сьогодні 08:25 546
Прямі трансляції

Зоря підписала панамського нападника

Сьогодні 17:24 266 0
Герреро буде виступати в УПЛ
Зоря підписала панамського нападника
#Зоря

Джерело - UA-футбол.

Панамський нападник тель-авівського Маккабі Едуардо Герреро переходить в Зорю.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

Контракт укладений у формі оренди до кінця поточного сезону. Інші деталі не повідомляються.

Герреро - 23 роки, останні пів року він провів у єрусалимському Бейтарі в оренді, де зіграв тринадцять матчів, голів не забивав, результативних передач не віддавав. Контракт з Маккабі діє до кінця сезону 2023/24.

Едуардо Герреро має у своєму активі шість матчів за національну збірну Панами. Його трансферна вартість оцінюється у 250 тисяч євро.

Нагадаємо Зоря змінила клубну емблему.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін хоче покинути Шахтар Трубін хоче покинути Шахтар 3455
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А 3679
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 29365
Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО Історія дня: у тренера Бенфіки кинули пляшкою з трибун – постраждалий дотепно відповів – ВІДЕО 1628
Ротань - новий головний тренер збірної України Ротань - новий головний тренер збірної України 2256
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО 6025 2
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24021
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16668
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3025
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13402 6
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 9979 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18071