Зоря підписала панамського нападника

Герреро буде виступати в УПЛ

Панамський нападник тель-авівського Маккабі Едуардо Герреро переходить в Зорю.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

Контракт укладений у формі оренди до кінця поточного сезону. Інші деталі не повідомляються.

Герреро - 23 роки, останні пів року він провів у єрусалимському Бейтарі в оренді, де зіграв тринадцять матчів, голів не забивав, результативних передач не віддавав. Контракт з Маккабі діє до кінця сезону 2023/24.

Едуардо Герреро має у своєму активі шість матчів за національну збірну Панами. Його трансферна вартість оцінюється у 250 тисяч євро.

Нагадаємо Зоря змінила клубну емблему.