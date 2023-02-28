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Наполі подвоїть зарплату Кварацхелії

Сьогодні 15:10 328 0
Хвіча Кварацхелія може отримати новий контракт
Наполі подвоїть зарплату Кварацхелії
Фото - gettyimages
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - tribuna.com.

Наполі хоче зберегти одного зі своїх найрезультативніших гравців - грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво клубу хоче продовжити контракт з Хвічею до літа 2028 року на покращених для гравця умовах. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс готовий вдвічі підвищити зарплатню Кварацхелії й додати бонуси, які залежатимуть від успіхів команди.

Нагадаємо, за чинним контрактом грузин заробляє 1,4 млн євро в рік. 

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл виділить 100 млн євро на трансфер лідера Наполі.

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