Львів підписав африканського захисника

Джерело - Чемпіон.
Львів оголосив про підписання контракту з захисником Оула Абасом Траоре, який перейшов у команду на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Новачок може зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.
Оула виступав у складі національної збірної Буркіна-Фасо. У 2022 році його включили до складу збірної на Кубок африканських націй.
Відзначимо, що 27-річний представник Буркіна-Фасо став 13-м зимовим новачком аутсайдера чемпіонату України.
Нагадаємо, Львів підписав хорватського півзахисника Свржняка.