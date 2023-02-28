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Львів підписав африканського захисника

Сьогодні 15:25 232 0
Львів підписав 13 новачка у зимове трансферне вікно
Львів підписав африканського захисника
#ПФК Львів, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львів оголосив про підписання контракту з захисником Оула Абасом Траоре, який перейшов у команду на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Новачок може зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.

Оула виступав у складі національної збірної Буркіна-Фасо. У 2022 році його включили до складу збірної на Кубок африканських націй.

Відзначимо, що 27-річний представник Буркіна-Фасо став 13-м зимовим новачком аутсайдера чемпіонату України. 

Нагадаємо, Львів підписав хорватського півзахисника Свржняка.

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