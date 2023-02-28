Львів підписав африканського захисника

Львів підписав 13 новачка у зимове трансферне вікно

Джерело - Чемпіон.

Львів оголосив про підписання контракту з захисником Оула Абасом Траоре, який перейшов у команду на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Новачок може зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.

Оула виступав у складі національної збірної Буркіна-Фасо. У 2022 році його включили до складу збірної на Кубок африканських націй.

Відзначимо, що 27-річний представник Буркіна-Фасо став 13-м зимовим новачком аутсайдера чемпіонату України.

Нагадаємо, Львів підписав хорватського півзахисника Свржняка.