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Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Минаєм

Сьогодні 14:21 419 0
Стали відомі стартові склади команд
Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Минаєм

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 9-го туру УПЛ Минай прийме Шахтар.

Стартові склади команд:

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Вітенчук, Нємчанінов – Байдал, Гечев, Воробчак, Твердохліб, Рогозинський – Вишневський

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Джурасек, Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко – Сікан.

Запасні: Шевченко, Різник, Траоре, Тотовицький, Гочолейшвілі, Михайліченко, Келсі, Топалов, Тейлор, Назарина, Козік, Петряк.

Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Раніше Шахтар оголосив про повернення Ракицького.

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