Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Минаєм

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 9-го туру УПЛ Минай прийме Шахтар.
Стартові склади команд:
Минай: Бандура – Гончар, Горін, Вітенчук, Нємчанінов – Байдал, Гечев, Воробчак, Твердохліб, Рогозинський – Вишневський
Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Джурасек, Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко – Сікан.
Запасні: Шевченко, Різник, Траоре, Тотовицький, Гочолейшвілі, Михайліченко, Келсі, Топалов, Тейлор, Назарина, Козік, Петряк.
Початок матчу о 15:00 за київським часом.