Стали відомі терміни повернення Жезуса

Нападник близький до поверненння на поле

Нападник Арсенала Габріел Жезус близький до повернення у склад команди після процесу реабілітації від травми.

Про це повідомляє Football London.

Є ймовірність, що бразилець почне тренуватися у загальній групі ще до паузи на матчі збірних, яка відбудеться у другій половині березня. До того часу лондонці проведуть ще 6 ігор.

Жезус переніс операцію на коліні після ЧС-2022.

Цього сезону форвард зіграв за Арсенал у 20 матчах, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у трансфері Фреснеди та Лівраменто.