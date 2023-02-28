Стали відомі терміни повернення Жезуса

Джерело - tribuna.com.
Нападник Арсенала Габріел Жезус близький до повернення у склад команди після процесу реабілітації від травми.
Про це повідомляє Football London.
Є ймовірність, що бразилець почне тренуватися у загальній групі ще до паузи на матчі збірних, яка відбудеться у другій половині березня. До того часу лондонці проведуть ще 6 ігор.
Жезус переніс операцію на коліні після ЧС-2022.
Цього сезону форвард зіграв за Арсенал у 20 матчах, відзначившись 5 голами та 7 асистами.
Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у трансфері Фреснеди та Лівраменто.