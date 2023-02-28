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Стали відомі терміни повернення Жезуса

Сьогодні 11:38 348 0
Нападник близький до поверненння на поле
Стали відомі терміни повернення Жезуса
Фото - gettyimages
#Арсенал Лондон, #Габріел Жезус

Джерело - tribuna.com.

Нападник Арсенала Габріел Жезус близький до повернення у склад команди після процесу реабілітації від травми.

Про це повідомляє Football London.

Є ймовірність, що бразилець почне тренуватися у загальній групі ще до паузи на матчі збірних, яка відбудеться у другій половині березня. До того часу лондонці проведуть ще 6 ігор.

Жезус переніс операцію на коліні після ЧС-2022.

Цього сезону форвард зіграв за Арсенал у 20 матчах, відзначившись 5 голами та 7 асистами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у трансфері Фреснеди та Лівраменто.

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