Мессі: Я втілив свою мрію

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі здійснив свою мрію, коли виграв чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів сам футболіст під час нагородження найкращих гравців за версією ФІФА The Best.

"Для мене велика честь бути присутнім на цьому гала-концерті та здобути перемогу. Ви не можете нервуватися більше, ніж я зараз. Я згадую про Бензема та Мбаппе, які провели чудовий рік. Я хочу подякувати своїм товаришам по команді. Ми сьогодні тут, Скалоні та Еміліано тут, і ми їх представляємо. Це частина їх і це є визнанням для всієї групи за те, що ми зробили в Катарі.

Цей рік був для мене божевільним, я втілив в життя свою мрію (перемога на чемпіонаті світу) після важкої боротьби. Це мрія будь-якого гравця, і дуже небагато можуть її досягти, і я міг би не досягти її. Я хочу подякувати своїй родині, усім людям Аргентини за те, що вони прожили це. Це дуже особливий місяць, який ми зробили, і він залишиться в нашій пам’яті на все життя. Також дякую моїй сім’ї. Я шлю поцілунок своїм дітям, які дивляться, і давайте, лягайте спати", – відзначив Мессі.