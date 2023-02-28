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Мессі: Я втілив свою мрію

Сьогодні 12:25 362 0
Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Лео Мессі отримав звання найкращого гравця за версією ФІФА.
Мессі: Я втілив свою мрію
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - football24.ua.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі здійснив свою мрію, коли виграв чемпіонат світу у Катарі.

Про це розповів сам футболіст під час нагородження найкращих гравців за версією ФІФА The Best.

"Для мене велика честь бути присутнім на цьому гала-концерті та здобути перемогу. Ви не можете нервуватися більше, ніж я зараз. Я згадую про Бензема та Мбаппе, які провели чудовий рік. Я хочу подякувати своїм товаришам по команді. Ми сьогодні тут, Скалоні та Еміліано тут, і ми їх представляємо. Це частина їх і це є визнанням для всієї групи за те, що ми зробили в Катарі.

Цей рік був для мене божевільним, я втілив в життя свою мрію (перемога на чемпіонаті світу) після важкої боротьби. Це мрія будь-якого гравця, і дуже небагато можуть її досягти, і я міг би не досягти її. Я хочу подякувати своїй родині, усім людям Аргентини за те, що вони прожили це. Це дуже особливий місяць, який ми зробили, і він залишиться в нашій пам’яті на все життя. Також дякую моїй сім’ї. Я шлю поцілунок своїм дітям, які дивляться, і давайте, лягайте спати", – відзначив Мессі.

Нагадаємо, Мессі - найкращий гравець 2022 року.

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