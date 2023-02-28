Сабо: У Динамо немає гравців, спроможних боротися за золоті медалі

Дніпро-1 та Шахтар будуть боротися за чемпіонство України у поточному сезоні.

Про це розповів ексголовний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"За чемпіонство боротимуться Дніпро-1 та Шахтар. Кияни і до зими не мали дуже сильних гравців, а взимку ще втратили Забарного та Циганкова. У них немає гравців, здатних боротися за золоті медалі.

Боротьба за виживання? Думаю, цієї весни середняки та аутсайдери показуватимуть нудний футбол, бо багато наших сильних гравців виступають не в УПЛ, а в чемпіонатах Польщі та інших країн", - сказав Сабо.