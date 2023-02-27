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Агенти пропонують Челсі нових тренерів

Сьогодні 22:13 237 0
Керівництво Челсі продовжує довіряти головному тренеру
Агенти пропонують Челсі нових тренерів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - tribuna.com.

У Челсі продовжують підтримувати головного тренера Грема Поттера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Останнім часом агенти різних тренерів пропонували Челсі послуги своїх клієнтів, але керівництво лондонського клубу наразі не зацікавлене в жодній з кандидатур.

У Челсі розділяють бачення тренера щодо майбутнього проєкту. Меседж, який керівництво висловило команді після вчорашньої поразки Тоттенгему (0:2) - "Час підтримати Поттера".

Нагадаємо, Челсі не перемагає шість матчів поспіль в усіх турнірах і за підсумком 24 турів перебуває на десятому місці в АПЛ.

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