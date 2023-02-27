Збір Андрія Шевченка на відбудову стадіону в Ірпені буде закрито завдяки ФК Мілан, ФК Шахтар, клубам Італійської серії А і Parimatch Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Parimatch Ukraine долучився до великого збору легенди українського футболу Андрія Шевченко на відновлення футбольного стадіону "Чемпіон" в Ірпені через фандрейзингову платформу UNITED24. Компанія планує надати 200 000 євро, і, таким чином, фіналізує суму, потрібну на реконструкцію спортивної арени.

Повністю зруйновану спорт арену поновлюють за ініціативи володаря Золотого м’яча, амбасадора фандрейзингової платформи UNITED24 Андрія Шевченка, який розпочав збір після візиту у Ірпінь восени 2022 року:

"Це був один із найзворушливіших моментів мого приїзду, — розповідає Шевченко. — Я пройшов крізь зруйновані трибуни, коридорами, усіяними склом та бетоном, і вийшов на поле, посеред якого була велика чорна воронка. А довкола бігали з м'ячем діти. Це було дуже важке, болісне та водночас надихаюче видовище, яке розчулило мене до сліз. Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо".

Шевченко згуртував світову та українську футбольну спільноту. Зібрати необхідну суму вдалось завдяки італійському Мілану, донецькому Шахтарю, італійській Лізі футбольних клубів серії А також компанії Parimatch Ukraine. На кошти партнерів планується відбудувати трибуни, відновити поле та освітлення стадіону.

Нагадаємо, раніше Parimatch, як офіційний партнер національної фандрейзингової платформи UNITED24 вже перерахував 75 мільйонів гривень на проекти оборони і медичної допомоги. Реконструкція стадіону в Ірпені для Parimatch стане першим проєктом за напрямом Відбудова України.