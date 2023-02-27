Скалоні продовжив контракт зі збірною Аргентини

Джерело - afa.com.
Аргентинська футбольна асоціація (АФА) оголосила про продовження контракту з головним тренером національної збірної Ліонелем Скалоні.
Про це повідомляє afa.com.
Нова угода розрахована до літа 2026 року, тобто до завершення ЧС-2026.
Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. До цього 44-річний фахівець був помічником попереднього наставника аргентинців, Хорхе Сампаолі.
Разом з національною командою Скалоні виграв чемпіонат світу у Катарі.
Нагадаємо, Скалоні визнали найкращим тренером збірної у 2022 році.
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