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Олександрія - Металіст 1925: стартові склади команд

Сьогодні 12:46 107 0
Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом
Олександрія - Металіст 1925: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє проти харківського Металіста 1925 у перенесеному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги

Головні тренери визначилися зі страртовими складами команд:

Олександрія: Горох, Бабогло, Третьяков, Мірошниченко, Волошин, Логінов, Шулянський, Цуріков, Рибалка, Михайленко, Мустафаєв

Запасні: Мінчев, Ковалець, Авагімян, Калітвінцев, Кожушко, Скорко, Мартинюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень, Мартинюк, Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк, Чирук

Запасні: Сидоренко, Потімков І., Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський

Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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