Олександрія - Металіст 1925: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє проти харківського Металіста 1925 у перенесеному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги
Головні тренери визначилися зі страртовими складами команд:
Олександрія: Горох, Бабогло, Третьяков, Мірошниченко, Волошин, Логінов, Шулянський, Цуріков, Рибалка, Михайленко, Мустафаєв
Запасні: Мінчев, Ковалець, Авагімян, Калітвінцев, Кожушко, Скорко, Мартинюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень, Мартинюк, Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк, Чирук
Запасні: Сидоренко, Потімков І., Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський
Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом.