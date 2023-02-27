Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Вчора 14:15 560
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО
Сьогодні 12:53 126
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 10:25 43920 1
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30
Сьогодні 09:35 270826
Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги
Вчора 20:28 405
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023
Вчора 20:11 1469
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Вчора 19:25 501
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Вчора 17:54 489
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Вчора 09:14 4314
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Вчора 08:15 939
Прямі трансляції

Арсенал та Тоттенгем цікавляться вінгером Шахтаря Соломоном

Сьогодні 12:01 193 0
Гравець виступає за Фулгем на правах оренди
Арсенал та Тоттенгем цікавляться вінгером Шахтаря Соломоном
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Тоттенгем, #Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Ynet.

Фулгем має намір продовжити співпрацю з півзахисником Манором Соломоном, який належить Шахтарю.

Про це повідомляє Ynet.

Лондонський клуб хотів би підписати довгостроковий контракт з гравцем на покращених умовах. Нинішня угода діє до кінця сезону, після чого він має повернутись у Шахтар.

Сам футболіст хотів би залишитись у клубі. Його тут все влаштовує, і у нього хороші стосунки з головним тренером Марку Сілвою. 

Не виключено, що він може отримати пропозицію і від більш іменитого англійського клубу. За ним слідкують Тоттенгем та Арсенал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник 2564
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21819
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43920 1
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 270826
Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка 1772 1
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 3310
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 27609
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3664
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36046 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 43869
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18047
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18772