Арсенал та Тоттенгем цікавляться вінгером Шахтаря Соломоном

Гравець виступає за Фулгем на правах оренди

Джерело - Ynet.

Фулгем має намір продовжити співпрацю з півзахисником Манором Соломоном, який належить Шахтарю.

Про це повідомляє Ynet.

Лондонський клуб хотів би підписати довгостроковий контракт з гравцем на покращених умовах. Нинішня угода діє до кінця сезону, після чого він має повернутись у Шахтар.

Сам футболіст хотів би залишитись у клубі. Його тут все влаштовує, і у нього хороші стосунки з головним тренером Марку Сілвою.

Не виключено, що він може отримати пропозицію і від більш іменитого англійського клубу. За ним слідкують Тоттенгем та Арсенал.