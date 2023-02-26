Фулгем бажає викупити контракт Соломона у Шахтаря

Гірники готові влітку продати ізраїльтянина до клубу, який більше заплатить

Лондонський Фулгем виявляє бажання домовитися про постійний контракт із 23-річним ізраїльським вінгером Манором Соломоном, який виступає за "дачників" на правах оренди з Шахтаря.

Про це повідомляє ynet.

Феноменальна форма Соломона в останніх матчах призвела до того, що футболіст та його агент вступили у контакт із босами Фулгема щодо майбутнього. В лондонському клубі дали зрозуміти, що хочуть домовитися із "Шахтарем" про повноцінний трансфер ізраїльтянина, запропонувавши йому контракт на 4 або 5 років із суттєвим підвищенням зарплати, яка нині дорівнює 1,5 мільйона фунтів на рік.

Шахтар не хоче втратити Соломона безкоштовно, тому що у того наприкінці року закінчується контракт, а тому влітку буде готовий до продажу вінгера. Гірники віддадуть перевагу тому покупцю, який запропонує за Манора більшу суму відступних.

Агенти Соломона поки не поспішають домовлятися із Фулгемом, й розраховують, що їм вдасться залучити предметний інтерес до свого клієнта від багатших та авторитетніших команд АПЛ - наприклад, від Арсенала та Тоттенгема.

Цього сезону Соломон довгий час не грав за Фулгем через травму, проте нещодавно повернувся на поле і у останніх трьох матчах АПЛ відзначився трьома забитими м'ячами, хоча сумарно в цих поєдинках провів на полі лише 73 хвилини.