Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Сьогодні 14:15 469
Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги
Сьогодні 20:28 290
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023
Сьогодні 20:11 688
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Сьогодні 19:25 339
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Сьогодні 17:54 375
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Сьогодні 09:14 4203
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Сьогодні 08:15 829
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Сьогодні 02:07 481
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
Сьогодні 01:57 2165 1
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
Сьогодні 01:55 2774
Прямі трансляції

Фулгем бажає викупити контракт Соломона у Шахтаря

Сьогодні 23:11 207 0
Гірники готові влітку продати ізраїльтянина до клубу, який більше заплатить
Фулгем бажає викупити контракт Соломона у Шахтаря
Фото Getty Images
#Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

Лондонський Фулгем виявляє бажання домовитися про постійний контракт із 23-річним ізраїльським вінгером Манором Соломоном, який виступає за "дачників" на правах оренди з Шахтаря.

Про це повідомляє ynet.

Феноменальна форма Соломона в останніх матчах призвела до того, що футболіст та його агент вступили у контакт із босами Фулгема щодо майбутнього. В лондонському клубі дали зрозуміти, що хочуть домовитися із "Шахтарем" про повноцінний трансфер ізраїльтянина, запропонувавши йому контракт на 4 або 5 років із суттєвим підвищенням зарплати, яка нині дорівнює 1,5 мільйона фунтів на рік.

Шахтар не хоче втратити Соломона безкоштовно, тому що у того наприкінці року закінчується контракт, а тому влітку буде готовий до продажу вінгера. Гірники віддадуть перевагу тому покупцю, який запропонує за Манора більшу суму відступних.

Агенти Соломона поки не поспішають домовлятися із Фулгемом, й розраховують, що їм вдасться залучити предметний інтерес до свого клієнта від багатших та авторитетніших команд АПЛ - наприклад, від Арсенала та Тоттенгема.

Цього сезону Соломон довгий час не грав за Фулгем через травму, проте нещодавно повернувся на поле і у останніх трьох матчах АПЛ відзначився трьома забитими м'ячами, хоча сумарно в цих поєдинках провів на полі лише 73 хвилини.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник 2239
Амосов - Сторлі - LIVE-трансляція - бій за звання чемпіона світу Bellator Амосов - Сторлі - LIVE-трансляція - бій за звання чемпіона світу Bellator 2291
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було 2774
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів 4203
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21637
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 3117
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106478
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2974
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31895 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33828
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22390
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3663