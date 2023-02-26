Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка

Українець відіграв 80 хвилин у матчі

Джерело - Чемпіон.

За матч 23-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком із Більбао (3:2) український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав оцінку 7,1 бала.

Про це повідомляє WhoScored.

Це найкраща оцінка серед усіх футболістів Жирони, а також друга серед усіх гравців матчу - вища лише у автора голу Гарсії.

Віктор Циганков вийшов в стартовому складі гостей на цей поєдинок і вже на 4-й хвилині зустрічі відзначився результативною передачею. У підсумку український вінгер провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений на Рейньєра.

Ця результативна дія стала 3-ю для українця у другій грі поспіль. А тиждень тому Віктор відзначився голом та асистом у матчі проти Альмерії (6:2).