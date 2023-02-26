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Ренн на виїзді здолав Нант, Страсбур Соболя переграв Клермон: результати матчів Ліги 1

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Ренн на виїзді здолав Нант, Страсбур Соболя переграв Клермон: результати матчів Ліги 1
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Нант, #ПСЖ, #Ренн, #Едуард Соболь

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
25 тур, 26 лютого

Лор’ян - Осер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Равелосон

Аяччо - Труа 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Балде, 1:1 - 62 Белайлі, 2:1 - 68 Ель-Ідріссі

Клермон - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Діалло, 1:1 - 65 Рашані

Українець Едуард Соболь у складі Страсбура відіграв увесь матч. На рахунку українця за весь матч 70% точних передач (14/20)

Нант - Ренн 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Доку

Реймс - Тулуза 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Іто, 2:0 - 7 Мунітце, 3:0 - 68 Абдельхамід

Сьогодні, 25 лютого, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Монако - Ніцца

21:45. Марсель - ПСЖ

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