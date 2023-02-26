Ренн на виїзді здолав Нант, Страсбур Соболя переграв Клермон: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 25-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
25 тур, 26 лютого
Лор’ян - Осер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Равелосон
Аяччо - Труа 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Балде, 1:1 - 62 Белайлі, 2:1 - 68 Ель-Ідріссі
Клермон - Страсбур 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Діалло, 1:1 - 65 Рашані
Українець Едуард Соболь у складі Страсбура відіграв увесь матч. На рахунку українця за весь матч 70% точних передач (14/20)
Нант - Ренн 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 Доку
Реймс - Тулуза 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Іто, 2:0 - 7 Мунітце, 3:0 - 68 Абдельхамід
Сьогодні, 25 лютого, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:
18:05. Монако - Ніцца
21:45. Марсель - ПСЖ