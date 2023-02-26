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Мілан переміг Аталанту, Інтер сенсаційно програв Болоньї: результати матчів Серії А

Сьогодні 23:39 651 0
Коваленко у складі Спеції вийшов на заміну на 90-ій хвилині зустрічі
Мілан переміг Аталанту, Інтер сенсаційно програв Болоньї: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Інтер, #Мілан, #Монца, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 26 лютого

Болонья - Інтер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Орсоліні

Салернітана - Монца 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Кулібалі, 2:0 - 66 Кастанос, 3:0 - 71 Кандрева

Удінезе - Спеція 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Нзола, 1:1 - 22 Бето, 2:1 - 55 Перейра, 2:2 - 72 Нзола

Українець Віктор Коваленко у складі Спеції вийшов на заміну на 90-ій хвилині зустрічі.

Мілан - Аталанта 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Муссо (авт), 2:0 - 86 Мессіас

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