Джерело - Чемпіон.
У матчі 24-го туру італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 26 лютого
Болонья - Інтер 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 76 Орсоліні
Салернітана - Монца 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Кулібалі, 2:0 - 66 Кастанос, 3:0 - 71 Кандрева
Удінезе - Спеція 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Нзола, 1:1 - 22 Бето, 2:1 - 55 Перейра, 2:2 - 72 Нзола
Українець Віктор Коваленко у складі Спеції вийшов на заміну на 90-ій хвилині зустрічі.
Мілан - Аталанта 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Муссо (авт), 2:0 - 86 Мессіас