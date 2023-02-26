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Наполі планує літні трансфери Траоре, Самарджича та Бальданці

Сьогодні 13:21 204 0
Лідер Серії А планує літнє підсилення складу
Наполі планує літні трансфери Траоре, Самарджича та Бальданці
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Calciomercato.com.

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі вже планує літні підписання.

Про це повідомляє Calciomercato.

Серед пріоритетів - трансфер атакувального хавбека Емполі Томмазо Бальданці. Його хочуть придбати, але потім залишити ще на сезон в оренді в нинішньому клубі.

Наполі продовжує контактувати з агентом півзахисника Удінезе Лазара Самарджича, який дуже подобається Лучано Спаллетті.

Вінгер Вулвергемптона Адама Траоре, ймовірно, влітку стане вільним агентом та теж є трансферною ціллю неполітанців.

Сила Наполі - не випадковість. Чотири стовпи, на яких стоїть майбутній чемпіон Італії

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