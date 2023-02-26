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Кривцов забив перший гол за Інтер Маямі в дебютному матчі

Сьогодні 08:59 363 0
Українець визнаний найкращим гравцем матчу
Кривцов забив перший гол за Інтер Маямі в дебютному матчі
#Інтер Маямі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов відзначився голом у дебютному матчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 1-му турі сезону МЛС 2023 він забив перший м’яч команди в сезоні в поєдинку проти Монреаля (2:0).

Українця визнали найкращим гравцем матчу.

Кивцов перейшов до Інтера з Шахтаря в січні 2023-го як вільний агент

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