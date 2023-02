Кривцов забив перший гол за Інтер Маямі в дебютному матчі

Український захисник Інтера Маямі Сергій Кривцов відзначився голом у дебютному матчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 1-му турі сезону МЛС 2023 він забив перший м’яч команди в сезоні в поєдинку проти Монреаля (2:0).

Українця визнали найкращим гравцем матчу.

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR