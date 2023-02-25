Голанд побив рекорд Агуеро за голами в одному сезоні АПЛ

Найкращим показником аргентинця були 26 голів

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився забитим голом у матчі 25-го туру АПЛ проти Борнмута.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей м’яч став вже 27-м для норвежця у поточному розіграші чемпіонату.

Таким чином Голанд побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро у складі Ман Сіті. Найкращим показником аргентинця були 26 голів у кампанії 2014/15.