Голанд побив рекорд Агуеро за голами в одному сезоні АПЛ

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився забитим голом у матчі 25-го туру АПЛ проти Борнмута.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей м’яч став вже 27-м для норвежця у поточному розіграші чемпіонату.

Таким чином Голанд побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро у складі Ман Сіті. Найкращим показником аргентинця були 26 голів у кампанії 2014/15.

Most goals for @ManCity in a @premierleague season:



2️⃣7️⃣ 𝐄𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝* (current)

2️⃣6️⃣ Sergio Aguero (2014-15)

2️⃣4️⃣ Sergio Aguero (2015-16)



*𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 13 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔! pic.twitter.com/dOutAhhiEZ