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Голанд побив рекорд Агуеро за голами в одному сезоні АПЛ

Сьогодні 22:25 317 0
Найкращим показником аргентинця були 26 голів
Голанд побив рекорд Агуеро за голами в одному сезоні АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився забитим голом у матчі 25-го туру АПЛ проти Борнмута.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей м’яч став вже 27-м для норвежця у поточному розіграші чемпіонату.

Таким чином Голанд побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро у складі Ман Сіті. Найкращим показником аргентинця були 26 голів у кампанії 2014/15.

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