Голанд побив рекорд Агуеро за голами в одному сезоні АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився забитим голом у матчі 25-го туру АПЛ проти Борнмута.
Про це повідомляє Sky Sports.
Цей м’яч став вже 27-м для норвежця у поточному розіграші чемпіонату.
Таким чином Голанд побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро у складі Ман Сіті. Найкращим показником аргентинця були 26 голів у кампанії 2014/15.
Most goals for @ManCity in a @premierleague season:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 25, 2023
2️⃣7️⃣ 𝐄𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝* (current)
2️⃣6️⃣ Sergio Aguero (2014-15)
2️⃣4️⃣ Sergio Aguero (2015-16)
*𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 13 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔! pic.twitter.com/dOutAhhiEZ