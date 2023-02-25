Фонсека: Частину перемоги присвячую українському народу

Португалець присвятив Україні перемогу своєї команди

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека підтримав Україну під час та після матчу 25-го туру чемпіонату Франції проти Бреста (2:1).

Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.

Колишній коуч "гірників" на знак солідарності з Україною вийшов на матч з синьо-жовтою стрічкою.

Крім того, португалець присвятив Україні перемогу своєї команди.

"Ми заслужили перемогу. Підтримка була неймовірною, наш стадіон допоміг нам виграти. Маленьку частину цієї перемоги я хочу присвятити стражденному українському народу", - сказав Фонсека.