Фонсека: Частину перемоги присвячую українському народу

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека підтримав Україну під час та після матчу 25-го туру чемпіонату Франції проти Бреста (2:1).
Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.
Колишній коуч "гірників" на знак солідарності з Україною вийшов на матч з синьо-жовтою стрічкою.
Крім того, португалець присвятив Україні перемогу своєї команди.
"Ми заслужили перемогу. Підтримка була неймовірною, наш стадіон допоміг нам виграти. Маленьку частину цієї перемоги я хочу присвятити стражденному українському народу", - сказав Фонсека.
🧡 Паулу Фонсека підтримав Україну 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2023
⚒ Екстренер «Шахтаря» на знак солідарності з нашою країною вийшов на матч «Лілля» із синьо-жовтою стрічкою та присвятив перемогу своєї команди Україні.
Дякуємо, @PFonsecaCoach! 🙏#Україна #StandWithUkraine #FootballStandsTogether pic.twitter.com/xjWW0xclIu