Тренер Борнмута: Відновлення Забарного займе десь 2-4 тижні

Захисник Борнмута Ілля Забарний відновлюватиметься від травми ще близько місяця.

Про це розповів головний тренер команди Гарі О'ніл

O'Neil on Zabarnyi. 'He’s got an ankle issue. I don’t know timeframes, but it will be somewhere between 2-4 weeks, I would think. I don’t see him playing this one; I’d be surprised if he is involved [at] Arsenal, but after that, I’m hopeful.'https://t.co/Lb8Q41UMBO#AFCB https://t.co/pPauYcELGK