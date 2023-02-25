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Маліновський: Якщо зробимо все правильно – то переможемо ПСЖ

Сьогодні 14:27 256 0
Руслан Маліновський прокоментував матч проти ПСЖ
Маліновський: Якщо зробимо все правильно – то переможемо ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Руслан Маліновський, #Марсель, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Марсель може перемогти ПСЖ у матчі 25 туру Ліги 1.

Про це розповів український півзахисник марсельського клубу Руслан Маліновський.

"Якщо ми зробимо все добре та правильно, не будемо помилятись, то зможемо виграти цей матч. Все залежить від нас.

Як тільки я приїхав до Франції, мені сказали, що Неаполь та Марсель дуже схожі. Велодром дає великий поштовх і лякає суперників, тому що з тобою весь стадіон", – розповів Маліновський.

Марсель наразі посідає друге місце у чемпіонаті Франції. Домашній поєдинок команди Маліновського із лідером Ліги 1 ПСЖ відбудеться 26 лютого.

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