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Фонсека: Присвячую перемогу над Брестом мешканцям України

Сьогодні 10:45 179 0
Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Брестом
Фонсека: Присвячую перемогу над Брестом мешканцям України
Фото - gettyimages
#Брест, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - football.ua.

Головний тренер Лілля та екснаставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека присвятив перемогу над Брестом Україні.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"Було дуже, дуже важливо перемогти, але це водночас було й дуже, дуже важко. Ми забили гол у відповідь із кутового, а потім у нас виникли труднощі в атаці, тому що Брест сильно захищався дуже низько. Проте ми заслуговували на перемогу.

Якість арбітрів у Франції доволі хороша. Але я не знаю, скільки хвилин ми грали сьогодні. Ми побачили під час чемпіонату світу, що рефері можуть додати 8 чи 10 хвилин додаткового часу, а то й більше. Люди купують квитки, щоб побачити виставу. Але те, що ми бачили сьогодні ввечері, не створює гарної реклами Лізі 1.

Я розумію, що арбітр не бачить певних моментів. Але чому їх не бачить VAR? Це важко прийняти. Публіка бачить, люди по телевізору бачать, але VAR нічого не бачить. У мене була дискусія з тренером Бреста, але я нічого не говорив на адресу арбітра й не розумію, чому санкції припали лише на одну сторону. Ми обоє нервували, це було природно.

Наостанок, я хотів би дещо сказати. Кілька років тому я тренував та жив в Україні, працював у Шахтарі, а потім почалася війна. Я не можу забути людей, які продовжують страждати, і хочу присвятити їм цю перемогу", — заявив Фонсека.

Раніше Лілль мінімально здолав Брест.

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