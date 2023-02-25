Фонсека: Присвячую перемогу над Брестом мешканцям України

Головний тренер Лілля та екснаставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека присвятив перемогу над Брестом Україні.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"Було дуже, дуже важливо перемогти, але це водночас було й дуже, дуже важко. Ми забили гол у відповідь із кутового, а потім у нас виникли труднощі в атаці, тому що Брест сильно захищався дуже низько. Проте ми заслуговували на перемогу.

Якість арбітрів у Франції доволі хороша. Але я не знаю, скільки хвилин ми грали сьогодні. Ми побачили під час чемпіонату світу, що рефері можуть додати 8 чи 10 хвилин додаткового часу, а то й більше. Люди купують квитки, щоб побачити виставу. Але те, що ми бачили сьогодні ввечері, не створює гарної реклами Лізі 1.

Я розумію, що арбітр не бачить певних моментів. Але чому їх не бачить VAR? Це важко прийняти. Публіка бачить, люди по телевізору бачать, але VAR нічого не бачить. У мене була дискусія з тренером Бреста, але я нічого не говорив на адресу арбітра й не розумію, чому санкції припали лише на одну сторону. Ми обоє нервували, це було природно.

Наостанок, я хотів би дещо сказати. Кілька років тому я тренував та жив в Україні, працював у Шахтарі, а потім почалася війна. Я не можу забути людей, які продовжують страждати, і хочу присвятити їм цю перемогу", — заявив Фонсека.