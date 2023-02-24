ДБР провело обшуки у членів правління банку президента ЦСКА Гінера

Ймовірно, йдеться про Перший інвестиційний банк (Pinbank)

Джерело - ДБР.

Працівники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником, якого є президент ЦСКА Євгеній Гінер.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Ймовірно, йдеться про Перший інвестиційний банк (Pinbank).

У жовтні 2022 року рішенням РНБО застосовано санкції до Гінера терміном на 10 років.

У листопаді Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, серед кінцевих власників яких є й Гінер.