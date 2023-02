Український захисник Борнмута Ілля Забарний пропустить матч 25-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті 25 лютого.

Про це повідомляє пресслужба "вишень".

Клуб не оголошував про терміни відновлення Забарного після травми.

On the rest of the squad:



"We'll still be without Lloyd Kelly, Lewis Cook and Illia Zabarnyi as well for this weekend." pic.twitter.com/UXEACde4ft