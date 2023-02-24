Трубін - претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шахтар у серії пенальті обіграв Ренн. Головним героєм зустрічі став воротар донецької команди Анатолій Трубін. Пресслужба УЄФА виділила гру українця, додавши його в претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.
Список претендентів на звання гравця тижня у Лізі Європи
Анхель Ді Марія (Ювентус)
Флоріан Вірц (Баєр)
Йосип Юранович (Уніон Берлін)
Анатолій Трубін (Шахтар)
Нагадаємо, після першого матчу Шахтар – Ренн у списку претендентів був півзахисник донецької команди Дмитро Криськів.