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Трубін - претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи

Сьогодні 09:22 583 0
Стали відомі претенденти на гравця тижня у Лізі Європи
Трубін - претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи
#Ліга Європи, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар у серії пенальті обіграв Ренн. Головним героєм зустрічі став воротар донецької команди Анатолій Трубін. Пресслужба УЄФА виділила гру українця, додавши його в претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Список претендентів на звання гравця тижня у Лізі Європи

Анхель Ді Марія (Ювентус)

Флоріан Вірц (Баєр)

Йосип Юранович (Уніон Берлін)

Анатолій Трубін (Шахтар)

Нагадаємо, після першого матчу Шахтар – Ренн у списку претендентів був півзахисник донецької команди Дмитро Криськів.

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