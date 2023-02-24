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Ексгравець Динамо перейшов у клуб з Таджикистану

Сьогодні 11:10 256 0
Гравець знайшов новий клуб
Ексгравець Динамо перейшов у клуб з Таджикистану
#Мохаммед Кадірі

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі став гравцем клубу Істіклол із Таджикистану.

Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо Кадірі приєднався до Динамо влітку 2019 року, підписавши чотирирічний контракт. З того часу він провів у складі київської команди лише 16 матчів, результативними діями не відзначився. У 2020 році він вирушив в оренду в тульський Арсенал, а потім в одеський Чорноморець, за який зіграв 13 матчів в українській Прем'єр-лізі. Крім того, він грав в оренді в угорському Гонведі.

У жовтні минулого року була інформація, що ганець достроково залишив столичний клуб.

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