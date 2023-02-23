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Рух здолав Триглав у заключному матчі на зборах

Сьогодні 19:09 197 0
Мінімальна перемога Руха
Рух здолав Триглав у заключному матчі на зборах
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

У заключному товариському матчі тренувальних зборів Рух обіграв словенський Триглав з Краня.

Львівська команда виграла з мінімальним рахунком 1:0, єдиний гол в активі аргентинця Альваренги.

Товариський матч.

23 лютого

Рух (Львів, Україна) – Триглав (Крань, Словенія) 1:0 (0:0).

Гол: 1:0 - 79 Альваренга

Попередження: Мисик, 26.

Рух: Паньків, Лях, Веремієнко, Дідик, Мисик, Слюсар, Довгий, Соломон (Квасниця, 84), Таллес, Непейпієв (Альваренга, 61), Карабін.

Нагадаємо, Динамо зацікавилось трьома гравцями Руха.

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