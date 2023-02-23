Рух здолав Триглав у заключному матчі на зборах

Джерело - Чемпіон.
У заключному товариському матчі тренувальних зборів Рух обіграв словенський Триглав з Краня.
Львівська команда виграла з мінімальним рахунком 1:0, єдиний гол в активі аргентинця Альваренги.
Товариський матч.
23 лютого
Рух (Львів, Україна) – Триглав (Крань, Словенія) 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 - 79 Альваренга
Попередження: Мисик, 26.
Рух: Паньків, Лях, Веремієнко, Дідик, Мисик, Слюсар, Довгий, Соломон (Квасниця, 84), Таллес, Непейпієв (Альваренга, 61), Карабін.
Нагадаємо, Динамо зацікавилось трьома гравцями Руха.