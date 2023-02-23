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Шишка перейшов у Минай

Сьогодні 16:55 278 0
Минай підсилився півзахисником
Шишка перейшов у Минай
#Минай, #Футбольні трансфери, #Михайло Шишка

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про перехід півзахисника Михайла Шишки.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Гравець перейшов як вільний агент. Інші деталі угоди не розголошуються.

У Минаї він буде виступати під 76 номером. 

Сезон-2022/23 28-річний півзахисник розпочав у Львові – провів 11 матчів та віддав одну результативну передачу. Загалом в УПЛ Шишка провів 38 матчів, а дебютував у вищій лізі 23 серпня 2020 року у складі Інгульця в матчі проти Дніпра-1 (1:1).

Також виступав за Львів, Інгулець й Оболонь-Бровар, грузинські Динамо з Тбілісі й Самтредію та литовський Рітеряй.

Нагадаємо, українські футболісти зламали пальці та ребра гравцям російського клубу.

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