Шишка перейшов у Минай

Джерело - fcminaj.com.
Минай оголосив про перехід півзахисника Михайла Шишки.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Гравець перейшов як вільний агент. Інші деталі угоди не розголошуються.
У Минаї він буде виступати під 76 номером.
Сезон-2022/23 28-річний півзахисник розпочав у Львові – провів 11 матчів та віддав одну результативну передачу. Загалом в УПЛ Шишка провів 38 матчів, а дебютував у вищій лізі 23 серпня 2020 року у складі Інгульця в матчі проти Дніпра-1 (1:1).
Також виступав за Львів, Інгулець й Оболонь-Бровар, грузинські Динамо з Тбілісі й Самтредію та литовський Рітеряй.
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