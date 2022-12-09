Львів покинуло четверо гравців

Четверо футболістів завершило виступи за львівський клуб.

Львів оголосив про припинення співпраці з чотирма футболістами команди.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Клуб залишили півзахисники Андрій Якимів, Павло Полегенько, Михайло Шишка, а також нападник Богдан Мишенко. Контракти з гравцями розірвано за обопільною згодою.

Шишка, Мишенко та Якимів перейшли до Львова у літнє міжсезоння. Півзахисник Михайло Шишка провів на полі 11 матчів (648 хв). Нападник Богдан Мишенко виходив на 10 поєдинків (360 хв), голів не забивав. Півзахисник Андрій Якимів зіграв 6 матчів (257 хв).

Павло Полегенько приєднався до “синьо-золотих левів” у жовтні. 27-річний півзахисник виходив на поле 9 разів (755 хв).