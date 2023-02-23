Срна про трансфер Мудрика: Це було рішення Михайла

Вінгер Челсі Михайло Мудрик сам прийняв рішення про перехід у стан "синіх".

Про це розповів директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.

"Мудрик для мене - один із трьох найкращих гравців Європи на своїй позиції після Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Якщо хтось хоче купити у Шахтаря гравця, він повинен поважати клуб, гравця та президента, тому що ми вміємо продавати та купувати футболістів".

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"Щодо трансферу, то спочатку ціна була 100 мільйонів євро - 70 мільйонів євро гарантовано та 30 мільйонів євро бонусами. Арсенал також був зацікавлений у Мудрику, але Челсі показав, що він більш конкретний і готовий його купити. Що стосується Арсенала, то врешті-решт це було рішення Михайла Мудрика, тому що Челсі заплатив скільки ми хотіли. Ми уклали угоду з Челсі, а він сказав: "Так, я хочу піти в Челсі", - сказав Срна.