Мудрик встановив ганебний рекорд АПЛ

Челсі у 24 турі АПЛ вдома поступився Саутгемптону (0:1).

Вінгер Челсі Михайло Мудрик у матчі 24 туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1) 20 разів втратив м'яч.

Про це повідомляє Football.London з посиланням на статистичні дані SkySports.

Вінгер "синіх" Михайло Мудрик не вийшов у стартовому складі команди, проте з'явився на полі на 64-й хвилині.

"Статистичні дані сайту Sky Sports порадують уболівальників Арсеналу. 22-річний футболіст 20 разів втрачав м'яч протягом 40 хвилин після того, як вийшов на заміну - це рекорд, який коли-небудь досягав гравець, який вийшов на заміну у другому таймі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.