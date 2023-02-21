Мудрик встановив ганебний рекорд АПЛ

Джерело - ua-football.com.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик у матчі 24 туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1) 20 разів втратив м'яч.
Про це повідомляє Football.London з посиланням на статистичні дані SkySports.
Вінгер "синіх" Михайло Мудрик не вийшов у стартовому складі команди, проте з'явився на полі на 64-й хвилині.
"Статистичні дані сайту Sky Sports порадують уболівальників Арсеналу. 22-річний футболіст 20 разів втрачав м'яч протягом 40 хвилин після того, як вийшов на заміну - це рекорд, який коли-небудь досягав гравець, який вийшов на заміну у другому таймі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.