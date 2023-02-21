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Мудрик встановив ганебний рекорд АПЛ

Сьогодні 12:25 326 0
Челсі у 24 турі АПЛ вдома поступився Саутгемптону (0:1).
Мудрик встановив ганебний рекорд АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - ua-football.com.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик у матчі 24 туру АПЛ проти Саутгемптона (0:1) 20 разів втратив м'яч.

Про це повідомляє Football.London з посиланням на статистичні дані SkySports.

Вінгер "синіх" Михайло Мудрик не вийшов у стартовому складі команди, проте з'явився на полі на 64-й хвилині. 

"Статистичні дані сайту Sky Sports порадують уболівальників Арсеналу. 22-річний футболіст 20 разів втрачав м'яч протягом 40 хвилин після того, як вийшов на заміну - це рекорд, який коли-небудь досягав гравець, який вийшов на заміну у другому таймі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.

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