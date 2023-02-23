СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Нулі на табло і Дніпро-1 завершує свої виступи в Лізі конференцій.

90' Дві заміни в складі АЕКа: замість Понса та Лопеша на поле вийшли Гонсалес та Енглезу.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Ще заміна в складі Дніпра-1: замість Бланко на поле вийшов Кононов.

86' Гуцуляк наважився на дальній удар - повз ворота.

84' Заміна від Кучера: Назаренко вийшов на поле замість Пеглоу.

83' Подвійна заміна в складі АЕКа: замість Санхурхо та Фаража на поле вийшли Мамас та Ніколич.

82' Понс отримав жовту картку за фол у центрі поля.

81' Фараж подавав на дальню стійку, але партнери не відгукнулися на цю передачу.

79' Бабенко пробивав після скидки - удар заблоковано.

77' Амаш заблокував небезпечний удар з-за меж штрафного майданчику.

76' Втікали у контратаку гравці Дніпра-1. Гуцуляк впав, проштовхнувши м'яч, але арбітр виписав жовту нападнику дніпрян.

75' Також зміна в складі гостей: Касадо продовжить гру замість Яколіша.

74' Заміна в складі Дніпра-1: замість Хайнера на поле вийшов Когут.

73' Гуцуляк небезпечно пробивав головою після подачі, трохи повз ворота пройшов м'яч.

72' Валеф вийшов з воріт і ногою вибив м'яч подалі.

70' Хайнер, який на жовтій картці вже, грубо зіграв. Усним попередженням обмежився арбітр.

69' Гарсія занадто активно пресингував Сватка і арбітр зафіксував фол в атаці.

67' Сваток порушив правила на фланзі. Штрафний для АЕКа.

66' Контролюють дніпряни м'яч, але без особливої гостроти біля воріт суперника.

64' Пішла подача в карний майданчик. Сарапій трохи не дотягнувся головою до м'яча.

63' Томович ззаду по ногах заїхав Танчику. Жовта картка капітану гостей.

62' Хайнер пройшов суперника і подав у центр карного майданчика. Захисники АЕКа вибили м'яч подалі.

61' Хайнер отримав жовту картку за умисний фол.

60' Лежить Піхальонок на газоні після зіткнення з суперником.

59' Пішла подача на ближню стійку, кіпріоти відбиваються.

58' Дніпро-1 заробив черговий кутовий.

57' Пеглоу за неспортивну поведінку отримав жовту картку.

56' Фараж помилився зі своєю позицією і забіг у офсайд.

55' Пішла подача з корнера, але ніхто з гравців Дніпра-1 не пробив по воротах.

54' Бланко тонку передачу віддавав у штрафний майданчик, але оборонці АЕКа перехопили цей пас.

53' Гравці АЕКа тепер виконував кутовий, захисники Дніпра-1 вибивають м'яч подалі.

52' Дніпряни розіграли кутовий, але до удару справа не дійшла.

51' Пеглоу наважився на дальній удар, м'яч відскочив від землі і влучив у стійку.

49' Закидання на Фаража пішло, але той опинився у офсайді.

48' Фараж отримав пошкодження. Медики надають йому допомогу.

47' Заміна в складі Дніпра-1: замість Рубчинського на поле вийшов Танчик.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло, які не влаштовують Дніпро-1.

45' Густаво подавав з кутового, але удар було заблоковано.

45' Одну хвилину додав арбітр до першої половини.

43' Контролюють гравці Дніпра-1 м'яч і створюють одну з останіх позиційних атак у першому таймі.

41' Забарилися дніпряни з ударом після непоганої комбінації.

40' Гарсія виконував високу подачу, але Амаш головою скинув м'яч Валефу.

38' Впав у штрафному майданчику Дніпра-1 Понс, арбітр не призначив пенальті.

36' Проривався у атаку Бланко, але помилився він у дриблінгу і віддав м'яч супернику.

34' Пеглоу з правого флангу виконував подачу. М'яч прилетів у руки голкіперу.

33' Хайнер збив Яколіша на фланзі. Свисток арбітра промовчав.

32' Пішла подача в штрафний майданчик АЕКа, але захисники вибивають м'яч подалі.

30' Фараж опинився в положенні поза грою.

28' Бабенко пробивав зі скидки, але два захисника заблокували удар.

27' Амаш подавав зі стандарту, але голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

26' Мілічевич занадто активно собі руками допомагав. Арбітр зафіксував фол.

24' Густаво пробивав по воротах, але Валеф без проблем забрав м'яч у руки.

22' Знову Дніпро-1 відбивається після подачі АЕКа.

20' Лопеш після прострілу з кутового пробивав - вище воріт полетів м'яч.

18' Пеглоу боровся із захисником АЕКа і втратив м'яч. Апелює нападника Дніпра-1 до арбітра через цей момент.

16' Мілічевич ззаду вдарив по ногах Бланко, штрафний для Дніпро-1 у центрі поля.

15' Лопеш опинився в офсайді після закидання.

13' Пішла подача зі штрафного, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

12' Гарсія збив Гуцуляка і заробив жовту картку.

10' Піхальонок увірвався у штрафний майданчик і навішував, але кіпріоти відбиваються.

9' Бабенко штовхнули в центрі. Штрафний для Дніпра-1.

8' Піхальонок тепер пробивав з дальньої дистанції - повз ворота.

7' Піхальонок класно зіграв у підкаті біля своїх воріт. М'яч у Дніпра-1.

5' Гуцуляк до останнього пресингував голкіпера і змусив його вибити м'яч.

4' Лопеш увірвався у карний майданчик, але суддя зафіксував офсайд.

3' Пробивав з-за меж штрафного Піхальонок, м'яч прийшов у руки голкіперу.

1' Матч розпочався!

У першому матчі АЕК виявився сильнішим (1:0), а отже підопічним Кучера потрібно щонайменше перемога з мінімальним рахунком.

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: 93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 23.Бланко, 10.Пеглоу, 9.Гуцуляк.

Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 2.Кононов, 20.Горбунов, 25.Когут, 29. Назаренко, 34.Танчик.

АЕК: 1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколіш, 12.Лопеш.

Запасні: 38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 3.Мікель Гонсалес, 5. Касас, 10.Трічковські, 21.Енглезу, 24.Кіпрос, 29. Наум, 30.Андреу, 66.Мамас, 99.Ніколіч.

СК Дніпро-1 зіграє з командою АЕК Ларнака у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Матч відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісах Volia та Мегого.