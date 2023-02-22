Циганков: Я просто зобов’язаний допомагати своїй країні

Українець розповів про допомогу співвітчизникам

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков допомагає Україні та українцям з Іспанії.

Про це він розповів клубній пресслужбі.

"Мені дуже допомогли, що я маю змогу грати у Європі, тому я просто зобов’язаний допомагати своїй країні та українцям чим зможу. Дуже приємно, що Жирона піклується за Україну та українців, тому що Україна та всі люди, які там проживають, дуже потребують допомоги. Навіть тварини, які залишаються без дому".

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"Дуже важливо, щоб їм надавали допомогу, тому що дійсно дуже скрутні часи для всієї країни. Дуже приємно, що люди піклуються за нас. Будемо сподіватися, що Жирона допомагатиме й надалі. Дуже дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо для всіх українців та всієї нашої країни", - сказав Циганков.