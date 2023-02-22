Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард Мілана Андрій Шевченко відвідав тренування італійського клубу.
Про це повідомляє пресслужба "росонеррі",
Разом з Шевченком був його колишній асистент в збірній України Мауро Тассотті.
Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі та технічним директором Паоло Мальдіні.
Look who was at Milanello today 😍— AC Milan (@acmilan) February 22, 2023
Due ospiti speciali a Milanello ❤️🖤
Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L