Колишній форвард Мілана Андрій Шевченко відвідав тренування італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі",

Разом з Шевченком був його колишній асистент в збірній України Мауро Тассотті.

Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі та технічним директором Паоло Мальдіні.

Look who was at Milanello today



Due ospiti speciali a Milanello ❤️🖤

