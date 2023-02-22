Головне
Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1341
Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 19:32 1871
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція - Ліга конференцій
Сьогодні 18:33 966
Двічі в одну річку: за яких умов Дніпро-1 цього разу подолає бар'єр кіпрського АЕКа
Сьогодні 17:57 263
Втрата Мудрика – не вирок. У чому сила Шахтаря в матчах проти Ренна
Сьогодні 14:33 298
Калініна поступилась Плішковій на турнірі WTA у Дубаї
Сьогодні 12:56 367
ФІФА може анулювати заявку України на господаря ЧС-2030
Сьогодні 06:00 1345
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 4430
Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 652
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
Вчора 22:39 5535
Прямі трансляції

Шевченко відвідав тренування Мілана

Сьогодні 19:17 420 0
Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі
Шевченко відвідав тренування Мілана
#Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Мілана Андрій Шевченко відвідав тренування італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі",

Разом з Шевченком був його колишній асистент в збірній України Мауро Тассотті.

Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі та технічним директором Паоло Мальдіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів 4430
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 3708
У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування 2143
Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу 2424
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО 5535
Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи 1871
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13328 6
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145514 7
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13834 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31757 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 698
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27194