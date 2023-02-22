Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Мілана Андрій Шевченко відвідав тренування італійського клубу.

Про це повідомляє пресслужба "росонеррі",

Разом з Шевченком був його колишній асистент в збірній України Мауро Тассотті.

Шевченко, зокрема зустрівся, з головним тренером команди Стефано Піолі та технічним директором Паоло Мальдіні.