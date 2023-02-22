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Фенербахче цікавиться вінгером Тоттенгема Моурою

Сьогодні 16:59 193 0
Фенербахче цікавиться вінгером Тоттенгема Моурою
#Моура, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче зацікавлений у підписанні вінгера Тоттенгема Лукаса Моури.

Про це повідомляє Руді Галетті.

На цю мить ніяких просунутих перемовин між сторонами немає.

Контракт Моури зі "шпорами" спливає влітку цього року

До футболіста є інтерес від клубів з Англії, Італії та Франції. Футболіст хоче підписати угоду мінімум на три роки та залишитися в Європі.

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