Динамо та Галатасарай не змогли домовитись про спаринг

Київський клуб уже зіграв один спаринг із турецьким клубом – Адана Демірспор

Динамо та Галатасарай не зуміли домовитися про проведення контрольного матчу в Туреччині.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Київський клуб зараз проводить тренувальний збір у Туреччині, а Галатасарай підтримує форму у спарингах через те, що чемпіонат турецької Суперліги призупинено після руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії.

Нагадаємо, у передостанньому контрольному матчі у Туреччині Динамо зіграло внічию (0:0) з іншим турецьким клубом – Адана Демірспор. У перерві цієї зустрічі турецький клуб вимагав припинити трансляцію гри, пригрозивши не виходити на другий тайм спарингу.

В останньому спарингу на зборі Динамо зіграло внічию з Ригою (1:1).