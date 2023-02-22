Динамо та Галатасарай не змогли домовитись про спаринг

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Динамо та Галатасарай не зуміли домовитися про проведення контрольного матчу в Туреччині.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Київський клуб зараз проводить тренувальний збір у Туреччині, а Галатасарай підтримує форму у спарингах через те, що чемпіонат турецької Суперліги призупинено після руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії.
Нагадаємо, у передостанньому контрольному матчі у Туреччині Динамо зіграло внічию (0:0) з іншим турецьким клубом – Адана Демірспор. У перерві цієї зустрічі турецький клуб вимагав припинити трансляцію гри, пригрозивши не виходити на другий тайм спарингу.
В останньому спарингу на зборі Динамо зіграло внічию з Ригою (1:1).