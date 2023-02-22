Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив про продовження контракту із 27-річним боснійським півзахисником Ріфетом Капічем.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Нова угода діятиме до літа 2024 року.
Хавбек став гравцем Кривбасу у жовтні 2022 року. За цей час він провів 10 матчів в УПЛ, відзначився 1 голом та 1 асистом.
"Вісімка червоно-білих за короткий проміжок часу став одним із лідерів команди. Вітаємо Ріфета з підписанням нового контракту та бажаємо подальшого прогресу", – йдеться в повідомленні пресслужби Кривбасу.
Раніше Кривбас створив власну колекцію NFT.