Ріфет Капіч отримав новий контракт

Кривбас оголосив про продовження контракту із 27-річним боснійським півзахисником Ріфетом Капічем.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Нова угода діятиме до літа 2024 року.

Хавбек став гравцем Кривбасу у жовтні 2022 року. За цей час він провів 10 матчів в УПЛ, відзначився 1 голом та 1 асистом.

"Вісімка червоно-білих за короткий проміжок часу став одним із лідерів команди. Вітаємо Ріфета з підписанням нового контракту та бажаємо подальшого прогресу", – йдеться в повідомленні пресслужби Кривбасу.

Раніше Кривбас створив власну колекцію NFT.