Головне
Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1156
ФІФА може анулювати заявку України на господаря ЧС-2030
Сьогодні 06:00 1033
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 4168
Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 575
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
Вчора 22:39 4387
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 21:56 3579
В УАФ підозрюють російський клуб у договірних матчах
Вчора 19:39 971
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 19:38 1584
МОК ще не прийняв рішення щодо участі рашистів та білорусів в Олімпіаді
Вчора 17:09 2029
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Вчора 15:43 61352
Прямі трансляції

Кривбас продовжив контракт з боснійським півзахисником

Сьогодні 11:37 189 0
Ріфет Капіч отримав новий контракт
Кривбас продовжив контракт з боснійським півзахисником
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас оголосив про продовження контракту із 27-річним боснійським півзахисником Ріфетом Капічем.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Нова угода діятиме до літа 2024 року.

Хавбек став гравцем Кривбасу у жовтні 2022 року. За цей час він провів 10 матчів в УПЛ, відзначився 1 голом та 1 асистом.

"Вісімка червоно-білих за короткий проміжок часу став одним із лідерів команди. Вітаємо Ріфета з підписанням нового контракту та бажаємо подальшого прогресу", – йдеться в повідомленні пресслужби Кривбасу.

Раніше Кривбас створив власну колекцію NFT.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 12264 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 61352
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 3579
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО 4387
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів 4168
Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення 12665 3
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 203774
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2917
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5467 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16562
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5611
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112087