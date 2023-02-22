Канте близький до продовження контракту з Челсі

Джерело - Чемпіон.
Опорний півзахисник англійського Челсі Н'Голо Канте близький до продовження контракту.
Про це повідомляє The Telegraph.
Чинна угода француза закінчується наприкінці сезону. Хавбеком цікавляться ПСЖ та Барселона, проте Канте готовий залишитися у Лондоні.
Через травму підколінного сухожилля Канте із серпня не виходив на поле, через що пропустив чемпіонат світу-2022. Наразі гравець вже відновив тренування.
Наразі Челсі посідає 10-е місце в АПЛ, набравши 31 очко.
Нагадаємо Челсі зацікавлений у трансфері Тюрама.