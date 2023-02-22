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Оболонь підписала 17-річного воротаря

Сьогодні 12:25 173 0
Борисюк є вихованцем СДЮСШ Зміна Київ.
Оболонь підписала 17-річного воротаря
#Оболонь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - fc.obolon.ua.

Оболонь оголосила про підписання 17-річного українського голкіпера Максима Борисюка.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Воротар виступатиме під 12-м номером.

"Дуже радий стати частинкою ФК Оболонь. Хотів би подякувати всім за надану можливість відчути професійний футбол з середини. Сподіваюсь допомогти клубу у досягненні поставлених цілей. Також хотів би подякувати нашим захисникам та захисницям за можливість грати у футбол, Слава Україні! Слава Силам оборони України!", – відзначив Борисюк.

Оболонь наразі посідає друге місце у групі В Першої ліги України.

Раніше Оболонь підписала захисника Чорноморця Суханова.

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