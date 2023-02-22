Миколенко: Дайч може зробити мене кращим

Український захисник Евертона Віталій Миколенко оцінив роботу з новим головним тренером "ірисок" Шоном Дайчем.

Про це розповів сам футболіст.

"Свіжий старт? Так. Тренер любить дисципліну, і це те, що я завжди вважав важливим. Для захисника – це номер один, на мою думку. Потрібно бути стабільним, контролювати кожен момент гри. Однак це важливо на кожній ділянці поля, не тільки у захисті.

Знаю, що він може зробити мене кращим. У нього є різні ідеї, завжди можна чогось навчитися у нового тренера, що я зараз і роблю. У мене хороші відчуття.

Ми знаємо, що попереду важка робота. Протягом останніх 18 місяців у Динамо я працював із Мірчею Луческу, який також був хорошим тренером. На кожному занятті ми бігали по 7-8 кілометрів.

Такі тренування складні, але корисні. Ти можеш відчути перевагу, коли в останні 20 хвилин можеш бігти настільки ж сильно, як і в перші 20 хвилин", – сказав Миколенко.