Вихованець Маріуполя перебрався до чемпіонату Південної Кореї

Кривоцюк з Польщі переїхав до Південної Кореї

27-річний український захисник Антон Кривоцюк, який останнім часом виступав у польській Віслі з Плоцька, перебрався до південнокорейського клубу Теджон Хана Сітізен.

Про це повідомляє пресслужба корейського клубу.

Теджон за підсумками минулого сезону повернувся в елітний корейський дивізіон і тепер підсилюється перед майбутнім сезоном.

За повідомленнями польських ЗМІ, польський клуб отримав за гравця 600 тисяч євро.

Нагадаємо, що Кривоцюк перейшов до Вісли у 2021 році, його контракт завершувався влітку цього року. Всього Кривоцюк зіграв 28 матчів - забив 3 голи і зробив 2 асисти.

Кривоцюк - українець за національністю, проте ще у 2014 році прийняв азербайджанське громадянство і на цей час зіграв за національну збірну Азербайджану 27 матчів. В Україні він виступав на юнацькому рівні за київську Зірку та Маріуполь.