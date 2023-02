Англійський футбольний клуб Лідс призначив нового головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ним став 52-річний іспанський фахівець Хаві Грасія.

Попереднім місцем роботи Грасії був Аль-Садд, який він залишив влітку 2022 року. В Англії іспанець раніше вже працював із Вотфордом у 2018-2019 роках. Попереднім тренером Лідса був Джессі Марш.

Хаві Грасія також має досвід роботи в росії. У період з 2016 до 2017 року він був наставником рубіна.

Нині Лідс посідає 19-е місце у таблиці АПЛ після 23 турів, маючи у своєму активі 19 очок.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit