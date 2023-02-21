Джерело - sportarena.com.
Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха розглядає можливість переходу в Аль-Наср із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Standard.
Діючий контракт івуарійця розрахований до кінця сезону, і гравець не хоче його продовжувати. Форвардом цікавляться три клуби із Саудівської Аравії, включаючи Аль-Наср. Повідомляється, що Заха вивчає варіант приєднання до команди Кріштіану Роналду.
Нинішнього сезону 30-річний нападник провів 20 матчів за Крістал Пелас у всіх турнірах. Заха забив у них 6 голів і віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо Тоттенгем цікавиться центральним захисником Крістал Пелес Гехі.