Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха розглядає можливість переходу в Аль-Наср із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Standard.

Діючий контракт івуарійця розрахований до кінця сезону, і гравець не хоче його продовжувати. Форвардом цікавляться три клуби із Саудівської Аравії, включаючи Аль-Наср. Повідомляється, що Заха вивчає варіант приєднання до команди Кріштіану Роналду.

Нинішнього сезону 30-річний нападник провів 20 матчів за Крістал Пелас у всіх турнірах. Заха забив у них 6 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо Тоттенгем цікавиться центральним захисником Крістал Пелес Гехі.