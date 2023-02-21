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Де Дзербі влітку може залишити Брайтон

Сьогодні 20:41 336 0
Фахівець зацікавив ТОП-клуби Серії А
Де Дзербі влітку може залишити Брайтон
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі влітку може покинути свою посаду.

Про це повідомляє Talk Sport.

Італійський фахівець на тлі успішного періоду в Англії зацікавив топклуби Серії, у тому числі Мілан. У його контракті є відступні, які можуть бути активовані. За попередніми даними, сума становить 13 мільйонів євро.

Зазначається, що на рішення Де Дзербі, ймовірно, вплине потенційне потрапляння Брайтона в єврокубки. Якщо це трапиться, то шанси на продовження його роботи у команді збільшаться.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче влітку підписати півзахисника Брайтона Мак Аллістера.

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