Челсі повісив цінник на Пулішича

Челсі готовий продати півзахисника Крістіана Пулішича за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Після закінчення цього сезону Челсі може попрощатися відразу з шістьма гравцями першої команди. Одним із них є Пулішич, який відзначився лише шістьма появами у стартовому складі "синіх" цього сезону АПЛ.

Контракт Пулішича з Челсі розрахований до середини 2024 року.

Цього сезону АПЛ футболіст зіграв всього 16 матчів, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

Нагадаємо Челсі зацікавлений у трансфері Тюрама.