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Демченко перейшов до Чорноморця

Сьогодні 18:41 167 0
Демченко перейшов до Чорноморця
#Олександрія, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

До одеського Чорноморця під час зимової перерви приєднався 27-річний півзахисник Олександр Демченко. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перше коло Олександр провів в Олександрії, зіграв 14 матчів, забив один м'яч і віддав одну гольову передачу. 

Сьогодні Олександрія оголосила про припинення співпраці з Демченком. Він виступав за Олександрію з липня 2021 року. Провів 1 гол у 27 матчах УПЛ та 1 гол у 2 матчах Кубка України.

Рідна позиція Демченка - опорний півзахисник, але в разі потреби може зіграти будь-якого інсайда. 

В Олександра чималий досвід виступів в українському клубному футболі. Найбільш цікава сторінка його футбольної біографії - виступи в професійній лізі Італії на початку кар'єри. 

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