Демченко перейшов до Чорноморця

Джерело - Чемпіон.

До одеського Чорноморця під час зимової перерви приєднався 27-річний півзахисник Олександр Демченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перше коло Олександр провів в Олександрії, зіграв 14 матчів, забив один м'яч і віддав одну гольову передачу.

Сьогодні Олександрія оголосила про припинення співпраці з Демченком. Він виступав за Олександрію з липня 2021 року. Провів 1 гол у 27 матчах УПЛ та 1 гол у 2 матчах Кубка України.

Рідна позиція Демченка - опорний півзахисник, але в разі потреби може зіграти будь-якого інсайда.

В Олександра чималий досвід виступів в українському клубному футболі. Найбільш цікава сторінка його футбольної біографії - виступи в професійній лізі Італії на початку кар'єри.