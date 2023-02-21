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Спортивний директор Хатайспора загинув у результаті землетрусу

Сьогодні 16:40 162 0
Спортивний директор Хатайспора загинув у результаті землетрусу

Джерело - Чемпіон.

Загинув спортивний директор клубу Хатайспор Танер Савут.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною смерті став землетрус у Туреччині. Савут загинув під завалами будинку. Йому було 48 років.

До Хатайспора він приєднався у липні 2022 року. До цього він був спортивним директором Маніси.

Як футболіст виступав за Ізмірспор, Гезтепе, Сііртспор, Сакар'ясор, Аланьяпор та Токатспор.

Раніше стало відомо, що від землетрусу загинув футболіст команди Крістіан Атсу. Хатайспор до цього оголосив про зняття з чемпіонату Туреччини.

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