Джерело - Чемпіон.
Загинув спортивний директор клубу Хатайспор Танер Савут.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Причиною смерті став землетрус у Туреччині. Савут загинув під завалами будинку. Йому було 48 років.
До Хатайспора він приєднався у липні 2022 року. До цього він був спортивним директором Маніси.
Як футболіст виступав за Ізмірспор, Гезтепе, Сііртспор, Сакар'ясор, Аланьяпор та Токатспор.
Başımız sağ olsun— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ
Раніше стало відомо, що від землетрусу загинув футболіст команди Крістіан Атсу. Хатайспор до цього оголосив про зняття з чемпіонату Туреччини.