Джерело - Чемпіон.

Загинув спортивний директор клубу Хатайспор Танер Савут.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною смерті став землетрус у Туреччині. Савут загинув під завалами будинку. Йому було 48 років.

До Хатайспора він приєднався у липні 2022 року. До цього він був спортивним директором Маніси.

Як футболіст виступав за Ізмірспор, Гезтепе, Сііртспор, Сакар'ясор, Аланьяпор та Токатспор.

Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

Раніше стало відомо, що від землетрусу загинув футболіст команди Крістіан Атсу. Хатайспор до цього оголосив про зняття з чемпіонату Туреччини.