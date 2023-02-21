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Помер почесний президент Реала

Сьогодні 14:52 699 0
Він виступав за мадридців з 1962 по 1976 рік.
Помер почесний президент Реала
#Реал Мадрид

Джерело - realmadrid.com.

У віці 83 років перестало битись серце колишнього хавбека та тренера Реала Амансіо Амаро.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Амансіо виступав за мадридців з 1962 по 1976 рік. Протягом цього періоду забив 155 голів у 471 матчі, виграв 9 чемпіонатів Іспанії, 3 Кубки Іспанії, Кубок європейських чемпіонів, двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату та отримував бронзовий м’яч як третій найкращий футболіст світу.

У 1982 році Амансіо очолив Реал Кастілью, з яким за 2 роки тріумфував у другому дивізіоні Іспанії. Опісля очолив першу команду, але не досягнув успіхів.

2 жовтня минулого року Амансіо обрали почесним президентом Реала. За внесок в іспанський спорт він був нагороджений Золотою медаллю королівського ордену.

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