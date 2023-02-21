Агент Влаховича заблокував трансфер гравця у клуб АПЛ

Джерело - isport.ua.
Нападник Ювентуса Душан Влахович повинен був перейти в один із клубів АПЛ, але його агент заблокував угоду.
Про це повідомляє AS.
Видання невідомо, з ким конкретно вів переговори Ювентус, але обговорювали угоду розміром 100-120 млн євро.
Імовірно, йдеться про Манчестер Юнайтед, які саме шукали центрфорварда в зимове трансферне вікно. Однак підтверджень цьому немає.
Клуби були готові підписати угоду, але в останній момент втрутився агент Влаховича та заблокував трансфер.
Раніше повідомлялося, що Влахович і Рішарлісон можуть перейти у Реал.