Агент Влаховича заблокував трансфер гравця у клуб АПЛ

Душан Влахович міг покинути Ювентус

Нападник Ювентуса Душан Влахович повинен був перейти в один із клубів АПЛ, але його агент заблокував угоду.

Про це повідомляє AS.

Видання невідомо, з ким конкретно вів переговори Ювентус, але обговорювали угоду розміром 100-120 млн євро.

Імовірно, йдеться про Манчестер Юнайтед, які саме шукали центрфорварда в зимове трансферне вікно. Однак підтверджень цьому немає.

Клуби були готові підписати угоду, але в останній момент втрутився агент Влаховича та заблокував трансфер.

Раніше повідомлялося, що Влахович і Рішарлісон можуть перейти у Реал.