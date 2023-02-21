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Агент Влаховича заблокував трансфер гравця у клуб АПЛ

Сьогодні 14:40 306 0
Душан Влахович міг покинути Ювентус
Агент Влаховича заблокував трансфер гравця у клуб АПЛ
#Влахович, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Душан Влахович повинен був перейти в один із клубів АПЛ, але його агент заблокував угоду.

Про це повідомляє AS.

Видання невідомо, з ким конкретно вів переговори Ювентус, але обговорювали угоду розміром 100-120 млн євро.

Імовірно, йдеться про Манчестер Юнайтед, які саме шукали центрфорварда в зимове трансферне вікно. Однак підтверджень цьому немає.

Клуби були готові підписати угоду, але в останній момент втрутився агент Влаховича та заблокував трансфер.

Раніше повідомлялося, що Влахович і Рішарлісон можуть перейти у Реал.

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